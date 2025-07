IFBA abre mais de 600 vagas em cursos em 12 cidades baianas

O processo seletivo é destinado a quem já concluiu o ensino médio até o início do curso - Foto: Divulgação IFBA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) está oferecendo 603 vagas em cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, em 12 unidades diferentes. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho.

Entre as opções disponíveis estão:

Bacharelados em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos e Engenharia Mecânica;

Licenciaturas em Matemática, Química e Computação;

Cursos de tecnólogo em Jogos Digitais, Produção Multimídia, Manutenção Industrial e Agroindústria.

A relação completa de cursos e respectivas vagas por campus pode ser conferida no site oficial do IFBA. As oportunidades contemplam os seguintes campi:

Barreiras

Camaçari

Irecê

Jequié

Lauro de Freitas

Paulo Afonso

Porto Seguro

Salvador

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Simões Filho

Valença

O processo seletivo é destinado a quem já concluiu o ensino médio até o início do curso. A seleção será feita com base nas notas obtidas em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas nos últimos cinco anos.

Do total de vagas, 60% são reservadas para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas, levando em conta critérios de renda, autodeclaração étnico-racial (pretos, pardos, indígenas e quilombolas) e pessoas com deficiência. Além disso, há cotas específicas: 5% para pessoas com deficiência e 2,8% para quilombolas.

Como participar

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Para quem não tem acesso, é possível utilizar os computadores disponíveis nos campi do IFBA, desde que sejam consultados previamente os horários de atendimento de cada unidade, por telefone ou e-mail.

Na hora da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de curso no mesmo campus e modalidade, se houver essa possibilidade. É necessário ter CPF próprio e uma conta de e-mail válida.

De acordo com o cronograma do edital, o resultado final será divulgado no dia 1º de agosto, acompanhado da publicação de orientações gerais e convocações para bancas de verificação.