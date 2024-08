Empresa de celulose abre vagas de emprego na Bahia; confira

Empresa atua na produção e comercialização de celulose - Foto: Divulgação

A Bracell, empresa que produz e comercializa celulose de eucalipto, está com inscrições abertas para vagas de emprego nas unidades da empresa em Camaçari e Alagoinhas. As oportunidades são para as funções de advogado III, analista de serviços compartilhados PL, comprador, coordenador de colheita e planejador de projetos II (vaga temporária). As vagas são para pessoas dos sexo feminino e masculino.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Bracell. Além de salários compatíveis, os selecionados terão direito a pacotes de benefícios que incluem planos de saúde e odontológico, transporte fretado, refeição na unidade de trabalho, vale-alimentação, auxílio-escola para funcionários com filhos, auxílio creche, prêmio de férias, auxílio funeral e seguro de vida. Os profissionais também participam do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e podem ser contemplados com auxílio-educação para complementar a qualificação.

Confira os requisitos para as vagas:

Advogado III

- Superior em Direito, com registro na OAB;

- Especialização em Direito Tributário;

- Desejável especialização em Processo Civil;

- Desejáveis conhecimentos em Legislação Civil, Contencioso, Tributário, Trabalhista e outros;

- Inglês avançado.

Analista de serviços compartilhados PI

- Formação compatível com a área de atuação;

- Desejável vivência de 1 a 2 anos em atividades similares;

- Disponibilidade para mudança de local de trabalho.

Comprador SR

- Formação compatível com a área de atuação;

- Desejável vivência de 1 a 2 anos em atividades similares;

- Disponibilidade para mudança de local de trabalho.

Coordenador de colheita

- Formação em engenharia florestal, agronômica ou correlata;

- Pelo menos 8 anos ou mais de exposição profissional em função semelhante;

- Disposição para a se mudar para Alagoinhas (BA);

- CNH - Categoria B;

- Desejável pós-graduação em gestão de projetos ou áreas técnicas;

- Desejável inglês avançado.

Planejador de Projetos II (vaga temporário)

- Graduação em mecânica, elétrica, civil, química, mecatrônica, eletrônica, ADM ou áreas correlativas;

- Vivência em atividades similares.

Mais informações sobre as vagas oferecidas pela Bracell, inclusive em outros estados onde a empresa tem unidades, podem ser acessadas neste link.