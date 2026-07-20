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FATALIDADE

Empresária morre após desabamento de varanda em festa de aniversário

Além da mulher, outras 11 pessoas caíram de uma altura de cerca de quatro metros

Andrêzza Moura
Por
Lorenna não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo, 18
Lorenna não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo, 18 - Foto: Reprodução Redes Sociais

O que deveria ter sido uma noite de comemoração terminou em tragédia no município de Uruçuca, no sul da Bahia, neste sábado, 18.

A empresária Lorenna Moraes morreu após a varanda de uma residência onde acontecia uma festa de aniversário desabar.

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De acordo com as informações, diversas pessoas participavam da confraternização quando a estrutura de concreto apresentou rachou e caiu.

Com o impacto, Lorenna sofreu uma queda de cerca de quatro metros e teve ferimentos graves.

A empresária ainda foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros Militar e profissionais da rede municipal de saúde.

Ela foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada deste domingo, 19. O acidente também deixou outras 11 pessoas feridas.

As vítimas receberam atendimento médico após apresentarem escoriações, suspeitas de fraturas e outros ferimentos. Até a última atualização, nenhum outro caso grave havia sido confirmado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desabamento. Somente o resultado da perícia técnica poderá apontar o que motivou o rompimento da estrutura.

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Lorenna Moraes era proprietária do CT Evolução Academia (Centro de Treinamento Evolução) e era conhecida na região pelo trabalho no setor empresarial. As informações são do Augusto Urgente.

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Tags

acidente desabamento uruçuca

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