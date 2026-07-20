FATALIDADE
Empresária morre após desabamento de varanda em festa de aniversário
Além da mulher, outras 11 pessoas caíram de uma altura de cerca de quatro metros
O que deveria ter sido uma noite de comemoração terminou em tragédia no município de Uruçuca, no sul da Bahia, neste sábado, 18.
A empresária Lorenna Moraes morreu após a varanda de uma residência onde acontecia uma festa de aniversário desabar.
De acordo com as informações, diversas pessoas participavam da confraternização quando a estrutura de concreto apresentou rachou e caiu.
Com o impacto, Lorenna sofreu uma queda de cerca de quatro metros e teve ferimentos graves.
A empresária ainda foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros Militar e profissionais da rede municipal de saúde.
Ela foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada deste domingo, 19. O acidente também deixou outras 11 pessoas feridas.
As vítimas receberam atendimento médico após apresentarem escoriações, suspeitas de fraturas e outros ferimentos. Até a última atualização, nenhum outro caso grave havia sido confirmado.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desabamento. Somente o resultado da perícia técnica poderá apontar o que motivou o rompimento da estrutura.
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Lorenna Moraes era proprietária do CT Evolução Academia (Centro de Treinamento Evolução) e era conhecida na região pelo trabalho no setor empresarial. As informações são do Augusto Urgente.