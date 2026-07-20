Empresária morre após desabamento de varanda em festa de aniversário

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O que deveria ter sido uma noite de comemoração terminou em tragédia no município de Uruçuca, no sul da Bahia, neste sábado, 18.

A empresária Lorenna Moraes morreu após a varanda de uma residência onde acontecia uma festa de aniversário desabar.

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De acordo com as informações, diversas pessoas participavam da confraternização quando a estrutura de concreto apresentou rachou e caiu.

Com o impacto, Lorenna sofreu uma queda de cerca de quatro metros e teve ferimentos graves.

A empresária ainda foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros Militar e profissionais da rede municipal de saúde.

Ela foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada deste domingo, 19. O acidente também deixou outras 11 pessoas feridas.

As vítimas receberam atendimento médico após apresentarem escoriações, suspeitas de fraturas e outros ferimentos. Até a última atualização, nenhum outro caso grave havia sido confirmado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desabamento. Somente o resultado da perícia técnica poderá apontar o que motivou o rompimento da estrutura.

Lorenna Moraes era proprietária do CT Evolução Academia (Centro de Treinamento Evolução) e era conhecida na região pelo trabalho no setor empresarial. As informações são do Augusto Urgente.