Evangélico é baleado após briga com frequentadores de terreiro

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Uma suposta discussão envolvendo um pregador evangélico e frequentadores de um terreiro de religião de matriz africana, da cidade de Miguel Calmon, no centro-norte da Bahia, terminou em uma tentativa de homicídio.

A vítima, o religioso evangélico, realizava uma pregação em via pública utilizando microfone e caixa de som, quando foi atingida por um tiro na região da testa.

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O homem, que não teve o nome revelado, foi encaminhado a uma unidade de saúde do município e, por conta da gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital Regional de Irecê, onde passou por cirurgia para retirada do projétil. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

Motivação

Segundo informações iniciais, a pregação acontecia nas proximidades de um terreiro de religião de matriz africana, onde estava sendo realizada uma celebração.

Na ocasião, frequentadores do espaço teriam solicitado que o evangélico baixasse o volume do som ou se afastasse do local, alegando que o barulho estava interferindo no ritual religioso.

No entanto, diante da recusa, os envolvidos teriam iniciado uma discussão verbal, momento em que o homem foi atingido.

Investigadores da Delegacia Territorial de Miguel Calmon vão apurar se o crime foi motivado por intolerância religiosa ou se outros fatores motivaram a tentativa de homicídio.

Um inquérito foi instaurado e a polícia tenta identificar e prender o suspeito pelo disparo. As informações são do Irecê Repórter.