Casal morto em grave acidente de moto em Paripe é identificado

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Um casal morreu após um grave acidente de motocicleta na madrugada desta segunda-feira, 20, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações preliminares, o motociclista, identificado como Elias Silva de Jesus, perdeu o controle da direção do veículo, na Avenida Afrânio Peixoto, ao passar pela rotatória da Avenida Suburbana e caiu.

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Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A passageira, Stéfane de Melo Pereira, de 25 anos, que estava na garupa da motocicleta, morreu ainda no local do acidente, antes da chegada do atendimento médico.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência é investigada pela 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Os corpos das vítimas já foram liberados para sepultamento. Stéfane foi encaminhada para o Cemitério Bosque da Paz, e Elias para o Cemitério Municipal de Plataforma.