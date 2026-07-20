Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

ACIDENTE FATAL

Casal morto em grave acidente de moto em Paripe é identificado

Corpos foram liberados para sepultamento; Delegacia de Periperi investiga o caso

Andrêzza Moura
Por
Elias e Stéfane não resistiram ao ferimentos
Elias e Stéfane não resistiram ao ferimentos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um casal morreu após um grave acidente de motocicleta na madrugada desta segunda-feira, 20, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações preliminares, o motociclista, identificado como Elias Silva de Jesus, perdeu o controle da direção do veículo, na Avenida Afrânio Peixoto, ao passar pela rotatória da Avenida Suburbana e caiu.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A passageira, Stéfane de Melo Pereira, de 25 anos, que estava na garupa da motocicleta, morreu ainda no local do acidente, antes da chegada do atendimento médico.

Leia Também:

ORLA DE ITAMOABO

Orla da Ilha de Maré receberá obras de requalificação
Orla da Ilha de Maré receberá obras de requalificação imagem

POLÍCIA

PM é baleado durante confronto com suspeitos no Bate Facho, em Salvador
PM é baleado durante confronto com suspeitos no Bate Facho, em Salvador imagem

POLÍCIA

Homem relata sessão de tortura e espancamento na sede da Bamor
Homem relata sessão de tortura e espancamento na sede da Bamor imagem

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência é investigada pela 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Os corpos das vítimas já foram liberados para sepultamento. Stéfane foi encaminhada para o Cemitério Bosque da Paz, e Elias para o Cemitério Municipal de Plataforma.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente fatal acidente moto casal morto

Relacionadas

Mais lidas