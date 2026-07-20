PM é baleado durante confronto com suspeitos no Bate Facho, em Salvador

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Um policial militar foi baleado durante uma ação policial realizada na manhã desta segunda-feira, 20, na localidade do Bate Facho, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O agente foi atingido por um disparo de arma de fogo na região lateral do abdômen e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde recebe atendimento especializado.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes do Batalhão de Policiamento Tático Atlântico (BPT-A) foram recebidas a tiros durante a ação na comunidade. Houve confronto e os policiais precisaram reagir aos disparos.

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O militar ferido foi encaminhado imediatamente para a unidade de saúde e deverá passar por procedimento cirúrgico. A corporação informou que acompanha o estado de saúde do agente e presta todo o suporte necessário.

Durante a ocorrência, um indivíduo também foi atingido e socorrido para uma unidade hospitalar. A PM não informou, até o momento, a identidade do suspeito nem o estado de saúde dele.

A ocorrência segue em andamento, com a adoção das medidas legais e administrativas pelas autoridades responsáveis. A Polícia Militar ainda não divulgou detalhes sobre apreensões ou a dinâmica completa do confronto.