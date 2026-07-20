VIOLÊNCIA
Pai agride filho de três anos após a criança urinar e defecar na roupa
Homem foi preso nesta segunda-feira, 20, após denúncia da mãe
Um menino de três anos ficou em estado grave após ser espancado pelo pai por urinar e defecar na própria roupa. O homem foi preso nesta segunda-feira, 20, após denúncia da mãe, que constatou a agressão após buscar o filho na casa do pai. Na ocasião, ele afirmou à genitora que bateu no filho para corrigir o comportamento dele.
O caso aconteceu na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
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Após a denúncia, um exame de corpo de delito constatou a gravidade da violência contra o menino e os policiais civis da 58ª DP (Posse) e 52ª DP (Nova Iguaçu) saíram imediatamente em busca do pai agressor.
“Em uma ação rápida e estratégica, o criminoso foi capturado e autuado em flagrante por crime de maus-tratos qualificado”, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.