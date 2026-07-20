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VIOLÊNCIA

Pai agride filho de três anos após a criança urinar e defecar na roupa

Homem foi preso nesta segunda-feira, 20, após denúncia da mãe

Gustavo Nascimento
Por
Autor da agressão foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro
Autor da agressão foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação | PCERJ

Um menino de três anos ficou em estado grave após ser espancado pelo pai por urinar e defecar na própria roupa. O homem foi preso nesta segunda-feira, 20, após denúncia da mãe, que constatou a agressão após buscar o filho na casa do pai. Na ocasião, ele afirmou à genitora que bateu no filho para corrigir o comportamento dele.

O caso aconteceu na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

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Após a denúncia, um exame de corpo de delito constatou a gravidade da violência contra o menino e os policiais civis da 58ª DP (Posse) e 52ª DP (Nova Iguaçu) saíram imediatamente em busca do pai agressor.

“Em uma ação rápida e estratégica, o criminoso foi capturado e autuado em flagrante por crime de maus-tratos qualificado”, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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crianças direitos humanos justiça safety violência doméstica

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