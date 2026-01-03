LUTO
Empresário e herdeiro da Rodobens sofre infarto e morre em Trancoso
Crise cardíaca foi registrada enquanto o empresário circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso
Por Jair Mendonça Jr
O empresário e diretor do Grupo Rodobens, Giuliano Finimundi Verdi, faleceu nesta sexta-feira, 2, aos 51 anos de idade.
A morte ocorreu em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia, onde o executivo passava férias com a família. A causa do falecimento foi um infarto fulminante.
A crise cardíaca foi registrada enquanto o empresário circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso. Testemunhas locais prestaram socorro e tentaram manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local.
A morte foi confirmada pelo Grupo Rodobens, que postou nota de pesar na página oficial no Instagram
Veja a nota
