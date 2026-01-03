Empresário e herdeiro da Rodobens sofre infarto e morre em Trancoso

Giuliano Finimundi Verdi - Foto: Reprodução Instagram

O empresário e diretor do Grupo Rodobens, Giuliano Finimundi Verdi, faleceu nesta sexta-feira, 2, aos 51 anos de idade.

A morte ocorreu em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia, onde o executivo passava férias com a família. A causa do falecimento foi um infarto fulminante.

A crise cardíaca foi registrada enquanto o empresário circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso. Testemunhas locais prestaram socorro e tentaram manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local.

A morte foi confirmada pelo Grupo Rodobens, que postou nota de pesar na página oficial no Instagram





Veja a nota