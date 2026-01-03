Menu
LUTO

Empresário e herdeiro da Rodobens sofre infarto e morre em Trancoso

Crise cardíaca foi registrada enquanto o empresário circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

03/01/2026 - 18:17 h
Giuliano Finimundi Verdi
Giuliano Finimundi Verdi -

O empresário e diretor do Grupo Rodobens, Giuliano Finimundi Verdi, faleceu nesta sexta-feira, 2, aos 51 anos de idade.

A morte ocorreu em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia, onde o executivo passava férias com a família. A causa do falecimento foi um infarto fulminante.

A crise cardíaca foi registrada enquanto o empresário circulava de carro pelo Quadrado de Trancoso. Testemunhas locais prestaram socorro e tentaram manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local.

A morte foi confirmada pelo Grupo Rodobens, que postou nota de pesar na página oficial no Instagram

Veja a nota

Imagem ilustrativa da imagem Empresário e herdeiro da Rodobens sofre infarto e morre em Trancoso
| Foto: Reprodução Instagram

