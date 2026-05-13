Empresas da Bahia recebem R$ 1,21 bilhão do BNDES em 2026

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BNDES amplia aprovações - Foto: Reprodução| Freepik

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ampliou as aprovações de crédito para a Bahia em 2026, alcançando cerca de R$ 1,21 bilhão no primeiro trimestre. Os dados foram divulgados pela instituição nesta terça-feira, 12.

Para o estado, foi aprovado um volume 70,3% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Desde 2023, o volume aprovado para a Bahia chegou a R$ 23,06 bilhões, representando crescimento de 29% em comparação ao período entre 2019 e 2022.

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Setores beneficiados

No Nordeste, a Bahia registrou o maior volume de aprovações de crédito entre os estados da região.

Os recursos beneficiaram diversos setores da economia, entre eles a agropecuária (R$ 295,3 milhões), comércio e serviços (R$ 189,4 milhões), indústria (R$ 365,9 milhões) e infraestrutura (R$ 356 milhões).

As micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 726,1 milhões do total aprovado, valor 79,8% superior ao registrado em 2025.

O banco também desembolsou R$ 1,46 bilhão para a Bahia, aumento de 36,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Desde 2023, o volume de desembolsos no estado chegou a R$ 17 bilhões.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o objetivo das iniciativas é estimular a economia, gerar empregos, melhorar a infraestrutura e aumentar a renda de famílias em áreas rurais, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade social.

“Na Bahia, além de financiar a expansão do Porto de Salvador, o BNDES está apoiando a renovação da frota de ônibus da capital baiana, a implantação de uma usina de etanol no Oeste do estado e o Sertão Vivo, programa que vai ajudar 75 mil famílias de agricultores do semiárido a aumentar sua renda”, afirmou Mercadante.

BNDES no Nordeste

As aprovações de crédito no Nordeste alcançaram R$ 3,38 bilhões no primeiro trimestre de 2026, valor 98,2% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Os setores beneficiados na região foram indústria (R$ 560,8 milhões), agropecuária (R$ 623,6 milhões), comércio e serviços (R$ 838,3 milhões) e infraestrutura (R$ 1,35 bilhão). As micro, pequenas e médias empresas receberam R$ 2,2 bilhões em aprovações de crédito.

Desde 2023, as aprovações na região chegaram a R$ 57,01 bilhões, valor 19,8% superior ao registrado entre 2019 e 2022, quando foram aprovados R$ 47,57 bilhões.