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Encontro Baiano de Comunicadores traz debate sobre empreendedorismo e cidadania

Edição do evento ocorre junto com o Prêmio Sebrae de Jornalismo

Cássio Moreira
Por Cássio Moreira
Imagem ilustrativa da imagem Encontro Baiano de Comunicadores traz debate sobre empreendedorismo e cidadania
Foto: Clara Pessoa/Ag A TARDE

A terceira edição do Encontro Baiano de Comunicadores, promovido pelo Sebrae, nesta terça-feira, 15, trouxe para a roda de debate o tema "Jornalismo e Empreendedorismo para a Cidadania".

Entre os convidados, estavam nomes como Jefferson Beltrão, apresentador da A TARDE FM, Jéssica Senra, com passagens em importantes em veículos de comunicação da Bahia, e Victor Pinto, apresentador do 'Boa Tarde, Bahia'.

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Presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI), Suely Temporal foi a mediadora do encontro, que aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Momento de mudanças no jornalismo

Presente como um dos convidados para a discussão, Jefferson Beltrão, do Grupo A TARDE, celebrou a realização de mais uma edição do encontro.

Ao portal A TARDE, Jefferson Beltrão destacou o cenário de mudanças dentro da comunicação, com a chegada de novos formatos.

"O encontro em si é louvável, todo encontro que reúne comunicadores penso que é uma troca de experiências, é uma forma de valorizar a atividade de jornalismo", iniciou Beltrão, que continuou.

"A gente passa por um momento de mudanças de formatos, busca de novos modelos de negócios, penso que a sustentabilidade dos veículos de comunicação hoje é um ponto central sobrevivência. Eu fico muito lisonjeado pelo convite que recebi para participar, o tema também muito bem-vindo, Comunicação e Empreendedorismo para a Cidadania, acho que tem um um link muito grande em relação ao jornalismo e ao empreendedorismo", explicou o jornalista.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos citou os novos desafios do jornalismo nos dias atuais.

"A comunicação é um grande desafio dos tempos de hoje. Sempre foi, mas os tempos de hoje, muitas vezes deixa todos nós com excesso de comunicação, e muitas vezes sendo desinformados por tudo que aparece, tudo que a gente faz pesquisa de diagnóstico interno nas empresas, nas entidades", destacou durante sua intervenção.

Na mesma linha, Humberto Miranda, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, frisou a necessidade da produção da informação de alta qualidade, ponto prezado dentro do Sebrae.

Humberto Miranda também colocou a transparência como um pilar fundamental da boa comunicação.

"Nós no Conselho também lidamos com a qualidade da informação, com a qualidade dos processos, mas nós temos que dar transparência aos nossos atos. E a comunicação faz parte desse processo, e eu diria que a boa comunicação pode chegar a todos", destacou.

Jornalismo e Empreendedorismo

Os jornalistas convidados também debateram sobre o empreendedorismo dentro da comunicação.

Durante sua fala, Victor Pinto pontuou que o jornalista deve entender as diferentes posições que podem ser ocupadas por ele, seja como empreendedor ou como profissional vinculado a um veículo.

"O jornalista pode ser um empresário, um empreendedor, ou ele pode ser empregado. Vale muito o que a pessoa quer para a vida", iniciou Victor, wue continuou.

"Quando a gente presta o serviço a uma empresa, a um veículo, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Ganha a nós, que muitas vezes queremos também aproveitar o espaço e a vitrine que nos é dada, ganho o veículo também, que de certo modo, se aproveita da nossa expertise", afirmou o jornalista.

Já Jéssica Senra citou o caminho das redes sociais para que o jornalista possa empreender e construir uma linha de transmissão das suas ideias.

"As redes sociais nos facilitaram essa possibilidade de termos o nosso próprio meio. Obviamente que você não tem o respaldo de uma grande emissora, uma reputação de uma grande empresa de comunicação, mas a rede social, a depender do caminho que você já tenha, viram o caminho de transmissão", pontuou Senra.

Prêmio Sebrae de Jornalismo

O encontro ocorreu na abertura da 13ª Edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

O tradicional prêmio seleciona os principais materiais voltados para o empreendedorismo e negócios.

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Tags

cidadania comunicação empreendedorismo Eventos da Bahia jornalismo Premio Sebrae de Jornalismo

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