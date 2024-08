Engenheiros morrem após batida entre carro e caminhão na Bahia

Dois engenheiros morreram após uma batida entre dois carros e um caminhão na noite de segunda-feira, 12, na BR-330, em trecho da cidade de Gentio do Ouro, no norte da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Bruno Pereira Amaral e Iago Mendes Almeida. Os dois prestavam serviços a empresas produtoras de energia eólica.

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão, que ficou ferido, contou que um carro bateu no fundo do veículo em que estavam Bruno e Iago. Com o impacto, Bruno teria perdido o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. O motorista do outro carro envolvido no caso fugiu do local do acidente

A batida aconteceu por volta das 18h, na entrada do povoado da Gameleira do Assuruá. As equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Irecê retiraram os corpos das vítimas cerca de cinco horas depois.

Os sepultamentos dos corpos dos engenheiros aconteceu às 16h desta terça-feira, 13, no Cemitério de Jussara.