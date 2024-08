Ladrão de carro vai para fórum com automóvel roubado e é preso

- Foto: Divulgação/SSP-BA

Um jovem de 19 anos, que já havia sido preso anteriormente por roubo de carros, foi preso nesta terça-feira, 13, após ter ido ao Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador, utilizando um carro roubado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o jovem havia acabado de assinar termo para manter sua liberdade provisória, quando foi flagrado no automóvel.

O rapaz foi preso pela primeira vez em 2022 e, em 2024, acumula duas capturas com veículos roubados. O primeiro flagrante aconteceu em abril.



Ainda segundo a SSP-BA, após informações da Polícia Rodoviária Federal, na saída do Fórum, o jovem foi abordado em uma das Avenidas do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Ele estava acompanhado da mãe.



O rapaz estava um veículo modelo Creta, que foi roubado no dia 4 de abril deste ano, no bairro da Liberdade. O automóvel estava com uma placa clonada.