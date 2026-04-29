Entenda a rotina de um refeitório que produz 800 mil refeições mensais

Celebrado no primeiro dia de maio, o Dia do Trabalhador coloca nos holofotes o esforço de várias profissões que muitas vezes não são vistas, principalmente as de bastidores. Um exemplo disso são as pessoas que diariamente trabalham nos refeitórios de corporações.

Responsáveis por garantir o combustível diário da força de trabalho de todo Brasil, incluindo a Bahia, o Grupo LemosPassos produz quase 800 mil refeições mensais para atender trabalhadores.

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Somente em uma cozinha gerida pelo grupo a atividade é dividida em grandes blocos: café da manhã, almoço e jantar.

Pela manhã, são servidos cerca de 200 cafés da manhã, exigindo o consumo médio de 11 litros de leite, 5 kg de açúcar e 1,5 kg de café.

Já para o almoço e jantar, as panelas industriais seguem a todo vapor, processando, diariamente, 23 kg de arroz, 15 kg de feijão e 90 kg de proteína.

Entenda como a logística é feita

A preparação das refeições começa ainda na madrugada, pontualmente às 4h da manhã, mas não pelo preparo das comidas. Antes das panelas serem colocadas nos fogões, um rigoroso processo de inspeção é feito.

“Até a comida ser servida, existe um caminho enorme e pouco conhecido pelas pessoas, que começa muito cedo. Como trabalhamos com volumes altos de suprimentos, temos que ter muito empenho e atenção. Mas saber que os alimentos preparados estão saborosos e agradando a todos é a nossa maior satisfação”, explica Paloma Marques, nutricionista e gestora da operação do complexo logístico MJA, que fica em Salvador na Bahia.

Após o preparo, amostras de todos os itens são separadas para análise laboratorial, garantindo a total segurança alimentar dos trabalhadores.

Cozinha de empresa | Foto: Divulgação | acervo LemosPassos

Saúde ocupacional

Além da função de matar a fome dos trabalhadores, o cuidado do cardápio vai além, envolvendo o ponto de saúde ocupacional da unidade.

“Uma boa alimentação é a base para um melhor desempenho do ser humano, seja no âmbito pessoal ou profissional. Preparar e servir refeições nutritivas e seguras para os trabalhadores é parte da nossa missão”, complementa Marques.

Depois que todos os pratos foram servidos, o expediente da equipe não acaba, já que um novo processo de higienização é iniciado, com uma profunda limpeza em todos os utensílios e bancadas da cozinha.

Além disso, as sobras são devidamente armazenadas, o estoque restante para o dia seguinte é checado e o lixo é devidamente separado e descartado.

O final do serviço acontece apenas às 21h. É uma rotina intensa dedicada, exclusivamente, a manter outras rotinas de trabalho funcionando.