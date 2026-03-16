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BAHIA

Enxame de insetos interrompe partida de futebol no interior da Bahia

Partida ficou paralisada por cerca de dois minutos após atletas temerem que os insetos fossem marimbondos

Luan Julião

Por Luan Julião

16/03/2026 - 15:39 h

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Receio de picadas levou atletas a se jogarem no chão até a situação ser esclarecida
Receio de picadas levou atletas a se jogarem no chão até a situação ser esclarecida -

Uma situação curiosa marcou uma partida do campeonato municipal de futebol em Ipirá. Durante o confronto disputado no sábado, 14, jogadores interromperam o jogo ao perceber a presença de vários insetos sobrevoando o gramado.

Estádio Municipal José Luiz dos Santos foi o palco do episódio. Em imagens registradas durante a transmissão da partida, é possível ver o momento em que os insetos começam a circular pelo campo e se aproximar dos atletas. Temendo possíveis picadas, os jogadores se jogaram no chão, o que levou à paralisação do jogo por cerca de dois minutos.

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No primeiro momento, os atletas acreditaram que se tratava de marimbondos, o que aumentou o receio dentro de campo. Posteriormente, integrantes da liga esportiva do município esclareceram que os insetos eram, na verdade, libélulas.

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A reação imediata dos jogadores também foi influenciada por um episódio ocorrido na semana anterior. Na ocasião, uma outra partida disputada no mesmo estádio precisou ser interrompida após a presença de marimbondos no gramado.

Depois que perceberam que não havia risco, os atletas se levantaram e o jogo foi retomado normalmente, sem novos contratempos.

A partida envolveu as equipes União e Vila Nova, e terminou com vitória do União por 1 a 0. A organização do campeonato informou ainda que a presença de marimbondos no estádio não é comum. No domingo (15), inclusive, um novo jogo foi realizado no local sem qualquer registro de insetos.

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