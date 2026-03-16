Enxame de insetos interrompe partida de futebol no interior da Bahia

Receio de picadas levou atletas a se jogarem no chão até a situação ser esclarecida - Foto: Reprodução / Mais Esporte

Uma situação curiosa marcou uma partida do campeonato municipal de futebol em Ipirá. Durante o confronto disputado no sábado, 14, jogadores interromperam o jogo ao perceber a presença de vários insetos sobrevoando o gramado.

Estádio Municipal José Luiz dos Santos foi o palco do episódio. Em imagens registradas durante a transmissão da partida, é possível ver o momento em que os insetos começam a circular pelo campo e se aproximar dos atletas. Temendo possíveis picadas, os jogadores se jogaram no chão, o que levou à paralisação do jogo por cerca de dois minutos.

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No primeiro momento, os atletas acreditaram que se tratava de marimbondos, o que aumentou o receio dentro de campo. Posteriormente, integrantes da liga esportiva do município esclareceram que os insetos eram, na verdade, libélulas.

A reação imediata dos jogadores também foi influenciada por um episódio ocorrido na semana anterior. Na ocasião, uma outra partida disputada no mesmo estádio precisou ser interrompida após a presença de marimbondos no gramado.

Depois que perceberam que não havia risco, os atletas se levantaram e o jogo foi retomado normalmente, sem novos contratempos.

A partida envolveu as equipes União e Vila Nova, e terminou com vitória do União por 1 a 0. A organização do campeonato informou ainda que a presença de marimbondos no estádio não é comum. No domingo (15), inclusive, um novo jogo foi realizado no local sem qualquer registro de insetos.