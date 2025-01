Equilíbrio: veja como conciliar os treinos com as festas de fim de ano

- Foto: Arquivo Pessoal

Chegou o mês de dezembro e com ele, a ceia de natal, festas de final de ano e as fartas comidas da época. Mas como aproveitar a ceia e um dos períodos mais deliciosos do ano sem se descuidar dos treinos e da alimentação? Pensando nisso, o Portal A TARDE conversou com profissionais de educação física e nutrição para que você não precise correr atrás do balde que chutou e se planeje para manter a rotina de treinos sem se privar. Afinal, ninguém é de ferro.

Personal Trainer e consultor Fitness em 14 países, o professor Thedy Barros deu algumas dicas para conciliar treinos, celebrações e ainda manter o 'shape'.

Para ele, o segredo é adaptar o tempo e a frequência. "Não consegue manter a frequência de treino todos os dias? Sem problemas. Faça dias alternados com sessões de 20 a 30 minutos (chamamos isso de treino (time efficient), especialmente se focarem em exercícios de alta intensidade (como o HIIT) ou circuitos (uma bateria ou sequência de exercícios que poderão tonar sua rotina ativa). Exemplo: 1 série de achamento - senta levanta + 1 série de polichinelos + 1 série de prancha abdominal. Repete isso de 3 a 4 vezes".

No entanto, nem todo mundo tem acesso a uma academia, principalmente nesse período. Mas relaxe, seu corpo também pode servir como instrumento para seu corpo.

"Caso não tenha acesso à academia durante as viagens, foque em exercícios funcionais, como flexões, agachamentos, pranchas e saltos. Eles podem ser realizados em qualquer lugar", explicou Thedy.

Além dos treinos, o cuidado com a alimentação também é fundamental. Ou seja, não exagere antes do peru. "O maior erro que as pessoas cometem nessa época do ano é acreditar que porque vai ter uma confraternização hoje, seja no almoço ou um happy hour, pode abrir várias exceções ao longo do dia. Isso faz com que realmente a sua refeição fique muito calórica e é isso que vai comprometer o resultado do esforço de um ano inteiro", disse o nutricionista Haroldo Lordello Filho.

Outro vilão é a bebida alcoólica. Ele ressalta que "não existe uma bebida menos pior" e que o "álcool traz malefícios para o nosso corpo mesmo em pequenas quantidades. Por isso, o que deve imperar é a moderação, afinal, haverá outras confraternizações até que o ano acabe. E sempre beber um copo de água a cada 1 ou 2 copos de bebida alcoólica".

Veja outras dicas e se planeje

Planeje-se: defina um horário para o treino, mesmo que seja pela manhã, antes dos compromissos do dia. Incorporar o exercício à sua agenda ajuda a não deixar para depois.

Mantenha-se ativo: mesmo sem treinar formalmente, aproveite para caminhar mais, dançar nas festas ou realizar atividades ao ar livre com a família. Cada movimento conta! Lembre que exercício físico é o maior agente anti-inflamatório do mundo!

Equilíbrio é a chave: não se prive das comidas típicas, mas tente fazer escolhas conscientes. Pratique o comer com moderação e evite o exagero que pode prejudicar sua disposição.

Traga um companheiro/parceiro de treino para você: treinar com um amigo ou familiar pode ser motivador. Além disso, é uma ótima maneira de unir momentos de socialização ao autocuidado.

Lembre-se de que o mais importante não é manter uma rotina impecável, mas sim não abandonar o hábito completamente. O final do ano é um período de celebração, e a atividade física deve ser um complemento para que você aproveite com energia e disposição.