Equipe de Aerodesign da UFBA conquista o tricampeonato nacional

A equipe de Aerodesign Axé Fly, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), conquistou, no dia 3 de novembro, o tricampeonato na SAE BRASIL AERODESIGN. Em uma disputa acirrada, os estudantes da UFBA superaram equipes da USP, UNICAMP e UFMG. A competição é a mais prestigiada do setor aeronáutico.

Agora a Axé Fly se prepara para representar o Brasil na SAE Aerodesign East, que será realizada na Califórnia em março de 2025. O evento será uma nova oportunidade para a equipe defender o título mundial que conquistou em março de 2024, na Flórida. A equipe desembarcou no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães no dia 4 de novembro.

“Estamos muito orgulhosos do trabalho em equipe e da inovação que nossos alunos demonstraram. Esse tricampeonato não é apenas um prêmio, mas uma prova de que, com dedicação e criatividade, podemos superar qualquer desafio”, disse um dos coordenadores da equipe.