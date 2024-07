Equipe Sebrae Bahia ganha 53 medalhas no Prêmio Queijo Brasil

Capribéee, dos municípios de Curaçá e Jaguarari, conquistou o maior número de medalhas de ouro - Foto: Divulgação

O Prêmio Queijo Brasil, que acontece na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, premiou 175 produtores de queijos artesanais. Ao todo, a equipe liderara pelo Sabrae Bahia, foram 53 medalhas (17 de ouro, 17 de prata e 19 de bronze. A competição acontece desde o dia 11 em Blumenau (SC) e segue até domingo, 14. A Bahia chegou até a 6ª posição entre os estados que mais receberam medalhas.

O coordenador de Agronegócios do Sebrae Bahia, Wagner Carvalho, festejou o desempenho da equipe baiana. “Esse resultado é fruto de uma produção de queijos artesanais que se aprimora a cada dia e é um grande orgulho para o Sebrae ter contribuído para essa evolução por meio de capacitação, governança e acesso a mercado. Hoje, a Bahia se destaca com um posicionamento forte na produção de queijos artesanais”, afirmou.

A melhor da Bahia

O Prêmio Queijo Brasil seleciona na competição o melhor queijo produzido em cada estado participante. Na Bahia, o queijo que pontuou com a maior nota do estado foi da queijaria Maria Bonita, localizada no município de São Domingos.

A competidora baiana que ganhou mais medalhas de ouro foi a cooperativa Capribéee, dos municípios Curaçá e Jaguarari. Ao todo, foram oito, sendo quatro de ouro, três de prata e uma de bronze.

