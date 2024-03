Esposa de piloto fala pela 1ª vez após tragédia: Perdi um grande homem | A TARDE

A esposa do piloto Jairo Souza, que morreu em um acidente aéreo nesta quinta-feira, 14, em São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador, falou pela primeira vez com a imprensa baiana em uma entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Diana Magna e Jairo Souza têm uma filha de 24 anos. Eles eram casados há 30 anos e viviam em Caruaru, cidade de Pernambuco. Para Diana, tudo que resta neste momento após a tragédia é dor e saudade.

"Eu estou sem chão. Só consigo ficar sem chão. Acabou tudo. Era meu porto seguro, o meu amor, o grande amor da minha vida. Caruaru inteira está em luto. Não só Caruaru, as cidades vizinhas, a aviação inteira de luto. Ele era um grande pai, um grande marido, ele era um grande homem. Era exemplo para muitos pilotos que se inspiravam nele. Perdemos um grande homem", contou, emocionada.

Casal estava junto há 30 anos | Foto: Redes Sociais

A esposa garante que o acidente ocorreu por causa de uma pane e não por uma má condução do piloto, que já tinha mais de três décadas de profissão. "Ele levou esse avião para o comprador. Saiu daqui [de Caruaru] bem cedinho, por volta de 7h e voltaria amanhã. Ele sabia o que estava fazendo, era um piloto excelente, com uma sabedoria enorme e sempre foi muito correto. Eram mais 30 anos de profissão, ele sabia o que estava fazendo, então provavelmente foi alguma pane no avião. Eu soube que a aeronave estava sem o motor, deu pane a bateu em uma árvore, como os próprios moradores da região disseram".



Velório será em Caruaru

O corpo de Jairo foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal de Santo Amaro, passará por exame de DNA e será transferido para a cidade natal do piloto. O irmão dele irá para a cidade para resolver a transferência, que ainda não tem data exata para acontecer.

"Estamos vendo aqui como resolver essa questão, mas o irmão dele está indo para a cidade fazer o reconhecimento do corpo. Os Bombeiros levaram o corpo para o IML e será necessário fazer o exame de DNA para poder ser liberado. Ainda estou meio perdida, sem saber como agir, mas estamos resolvendo a logística para trazer o corpo para cá".

O acidente



Jairo estava sozinho na aeronave de pequeno porte Seneca PT-REY. A queda do avião aconteceu na manhã desta quinta na localidade da Sereia, em uma fazenda, ao lado de uma fábrica de velas, em trecho da BR-110, na zona rural de São Sebastião do Passé.

A aeronave saiu de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi. Segundo informações preliminares, a aeronave tinha sido comprada por dois empresários da região.

Jairo voltaria para a cidade para participar de um evento "Caruaru aéreo show", com apresentação de uma Esquadrilha da Fumaça. Por causa do ocorrido, o evento foi cancelado.

Ao Portal A TARDE, o entro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou em nota que está investigando o ocorrido e, "em um menor prazo possível", informará o resultado.