“Esse furico agora é de Deus”, diz Pastor Isidório a homem no Carnaval

Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados - Foto: Paulo Sérgio | Câmara dos Deputados

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o deputado federal baiano Pastor Sargento Isidório (Avante) conversando com um folião homossexual em um dos circuitos do Carnaval de Salvador. O registro chamou a atenção dos internautas por conta de uma fala inusitada do parlamentar, que se autodenomina ex-gay.

Durante a conversa, o homem pergunta se haveria vaga para ele na Fundação Doutor Jesus, criada pelo Pastor Isidório e focada no acolhimento gratuito de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ainda no vídeo, o homem se diz homossexual e afirma que gostaria de “virar homem”.

Segurando uma placa com a frase “brinque em paz, sua família te espera”, destinada aos foliões nos festejos carnavalescos, o deputado diz que também era homossexual, mas foi mudado por Jesus. “Eu também era [gay] 34 anos atrás. Eu não tinha Jesus. Jesus não mudou minha vida? Ele muda a sua também”, declarou o parlamentar.

Em seguida, ele disse que “esse furico aqui agora é de Deus”, em referência ao próprio ânus.

Personagem complexo

Além de deputado, Sargento Isidório é ex-policial militar e pastor evangélico ligado à Assembleia de Deus. Ao longo da carreira, acumulou declarações polêmicas, especialmente sobre direitos LGBTQIAPN+, sexualidade e políticas sobre drogas que repercutiram nacionalmente.

Em votações e discursos no Congresso, o político já fez declarações contrárias ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a pautas de identidade de gênero, o que levou a representações no Ministério Público e críticas de organizações de direitos humanos.

Em diferentes momentos, ele também afirmou que projetos ligados à população LGBTQIAPN+ contrariavam princípios bíblicos. O posicionamento gerou forte reação de parlamentares e movimentos sociais.