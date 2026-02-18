Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

“Esse furico agora é de Deus”, diz Pastor Isidório a homem no Carnaval

Folião pediu ajuda ao pastor para deixar de ser homossexual

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/02/2026 - 22:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados
Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados -

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o deputado federal baiano Pastor Sargento Isidório (Avante) conversando com um folião homossexual em um dos circuitos do Carnaval de Salvador. O registro chamou a atenção dos internautas por conta de uma fala inusitada do parlamentar, que se autodenomina ex-gay.

Durante a conversa, o homem pergunta se haveria vaga para ele na Fundação Doutor Jesus, criada pelo Pastor Isidório e focada no acolhimento gratuito de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ainda no vídeo, o homem se diz homossexual e afirma que gostaria de “virar homem”.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputado Isidório destaca força do A TARDE Educação na Fenagro 2025
Isidório afirma que Trump age como um chefe de boca de fumo
Isidório lidera ranking dos deputados baianos que menos gastaram

Segurando uma placa com a frase “brinque em paz, sua família te espera”, destinada aos foliões nos festejos carnavalescos, o deputado diz que também era homossexual, mas foi mudado por Jesus. “Eu também era [gay] 34 anos atrás. Eu não tinha Jesus. Jesus não mudou minha vida? Ele muda a sua também”, declarou o parlamentar.

Em seguida, ele disse que “esse furico aqui agora é de Deus”, em referência ao próprio ânus.

Personagem complexo

Além de deputado, Sargento Isidório é ex-policial militar e pastor evangélico ligado à Assembleia de Deus. Ao longo da carreira, acumulou declarações polêmicas, especialmente sobre direitos LGBTQIAPN+, sexualidade e políticas sobre drogas que repercutiram nacionalmente.

Em votações e discursos no Congresso, o político já fez declarações contrárias ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a pautas de identidade de gênero, o que levou a representações no Ministério Público e críticas de organizações de direitos humanos.

Em diferentes momentos, ele também afirmou que projetos ligados à população LGBTQIAPN+ contrariavam princípios bíblicos. O posicionamento gerou forte reação de parlamentares e movimentos sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval direitos LGBTQIAPN+ Homossexualidade pastor isidório Política brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x