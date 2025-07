Isidório lidera ranking dos deputados baianos que menos gastaram

Pastor Sargento Isidório - Foto: Paulo Sérgio / Câmara dos Deputados

O pastor Sargento Isidório (Avante) foi o membro da bancada baiana na Câmara dos Deputados que registrou menos gastos de cota parlamentar no primeiro semestre deste ano, conforme levantamento realizado pelo Portal A TARDE baseado nos dados da transparência da Casa.

No ranking dos 39 deputados federais da Bahia, Isidório aparece como o que menos gastou da cota parlamentar, com cerca de R$ 83,1 mil. Em seguida, vêm José Rocha, com R$ 120,2 mil, e Elmar Nascimento, com R$ 129,4 mil.

Na quarta e quinta colocações entre os que menos utilizaram a cota parlamentar estão João Carlos Bacelar, com R$ 166,1 mil, e Mário Negromonte Jr., com R$ 169,7 mil, respectivamente.

No ranking dos cinco nomes da bancada que menos gastaram durante o período estão:

Pastor Sargento Isidório (Avante) - R$ 83.105,37 José Rocha (União Brasil) - R$ 120.231,39 Elmar Nascimento (União Brasil) - R$ 129.433,45 João Carlos Bacelar (PL) - R$ 166.177,44 Mário Negromonte Jr. (PP) - R$ 169.737,86

Gastos de Isidório

O mês de maio foi o período em que Isidório registrou o menor volume de despesas: R$ 6.787,50. A maior parte do valor foi destinada à manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (R$ 5.943,50), seguida por gastos com combustíveis e lubrificantes (R$ 790,00) e uma passagem aérea (R$ 54,00).

Enquanto isso, fevereiro concentrou o maior volume de despesas: R$ 26.436,22. Nesse período, os principais gastos foram com locação ou fretamento de veículos automotores (R$ 12.713,00), combustíveis e lubrificantes (R$ 6.748,35) e passagens aéreas (R$ 6.974,87).

O que é cota parlamentar?

A cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), é um valor mensal do benefício que deve ser utilizado pelo deputado para custear despesas típicas do exercício do mandato parlamentar, como aluguel de escritório de apoio ao mandato no estado, passagens aéreas, alimentação, aluguel de carro, combustível, entre outras.

O valor da cota é diferente para cada estado da Federação, porque leva em consideração o preço das passagens aéreas de Brasília até a capital do estado pelo qual o deputado foi eleito. O valor atual para os deputados federais baianos é de R$ 44,8 mil.

O deputado tem até 90 dias para apresentar a documentação comprobatória do gasto. Os valores das notas fiscais apresentadas dentro desse prazo são debitados da cota do mês a que a despesa se refere.