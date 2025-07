Saiba quem são os deputados baianos mais gastões de 2025

Parte da bancada baiana na Câmara dos Deputados - Foto: Divulgação

Os 39 deputados da bancada baiana na Câmara gastaram R$ 8,44 milhões de cota parlamentar nos seis primeiros meses de 2025. O levantamento foi feito pelo Portal A TARDE com dados disponíveis no painel da transparência do site da Câmara dos Deputados.

A pesquisa mostra que os parlamentares da Bahia gastaram em média R$ 216 mil no primeiro semestre deste ano. O ranking é liderado por Josias Gomes (PT), que soma R$ 292,3 mil de gastos de janeiro a junho.

Conforme as informações disponíveis no site, março foi o mês em que o deputado contabilizou o maior volume de despesas, com R$ 62,1 mil. A maior despesa de Josias foi com a divulgação de atividade parlamentar, no valor total de R$ 132 mil, o que corresponde a 45% do total dos custos.

A reportagem tenta contato com o deputado e vai atualizar a matéria assim que houver posicionamento.

No ranking dos cinco nomes da bancada que mais gastaram durante o período estão:

Josias Gomes (PT) - R$ 292,3 mil

Daniel Almeida (PCdoB) - R$ 273, 5 mil

Joseildo Ramos (PT) - R$ 267, 6 mil

Rogéria Santos (Republicanos) - R$ 263,8 mil

Gabriel Nunes (PSD) - R$ 257,2 mil

Petista histórico

Josias Gomes, nome histórico do PT baiano, teve 90.131 votos e não conseguiu se reeleger para 2023. Ele assumiu o mandato de deputado federal como suplente, após a licença do titular Afonso Florence (PT) para assumir a Casa Civil do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Além da atual legislatura, já foi parlamentar na Câmara Federal por três mandatos, e também já foi secretário de Relações Institucionais (Serin) e de Desenvolvimento Rural (SDR) no seu estado.

Josias Gomes (PT), deputado federal | Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

O que é cota parlamentar?

A cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), é um valor mensal do benefício que deve ser utilizado pelo deputado para custear despesas típicas do exercício do mandato parlamentar, como aluguel de escritório de apoio ao mandato no estado, passagens aéreas, alimentação, aluguel de carro, combustível, entre outras.

O valor da cota é diferente para cada estado da Federação, porque leva em consideração o preço das passagens aéreas de Brasília até a capital do estado pelo qual o deputado foi eleito. O valor atual para os deputados federais baianos é de R$ 44,8 mil.

O deputado tem até 90 dias para apresentar a documentação comprobatória do gasto. Os valores das notas fiscais apresentadas dentro desse prazo são debitados da cota do mês a que a despesa se refere.