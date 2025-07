Ex-aliado de ACM Neto se declara "soldado" de Jerônimo

Jerônimo se reuniu com Franklin Leite, prefeito de Serra Preta - Foto: Adriel Francisco

O prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (Avante), garantiu que será um “soldado” do governo Jerônimo Rodrigues (PT). A declaração foi dada na tarde desta terça-feira, 8, durante audiência com o chefe do Executivo, com objetivo de atender às demandas do município.

"Quero dizer a todos da minha felicidade de estar fazendo parte desse grupo político", enfatizou Leite enquanto gratidão pela atenção dispensada por Jerônimo à sua gestão.

Em 2022, Franklin fez campanha para o ex-prefeito ACM Neto para o governo e para Roberta Roma (PL) para deputada federal.

"A gente tá aqui pra ser mais um soldado do governo", declarou o prefeito Franklin Leite, que chegou acompanhado por uma comitiva com mais de 20 pessoas, composta pelo presidente da Câmara, Diego Campos (Solidariedade), vereadores e secretários municipais. "Não votei no senhor para governador, mas a partir de hoje estarei ao seu lado", completou Campos, ao garantir apoio ao petista.

Caravana

Jerônimo Rodrigues aproveitou o clima de São João pAra por o pé na estrada na Bahia. Junto com o vice-governador Geraldo Júnior e o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, o petista visitou 31 cidades ao todo, reunindo mais de 90 prefeitos, 12 deputados e deputadas, além dos senadores Otto Alencar e Jaques Wagner.

No âmbito político, o São João foi considerado um sucesso. A comitiva do governo foi recebida com pompa por prefeitos que, em 2022, estavam na oposição, como Zé Cocá, em Jequié, e Ednaldo Ribeiro, em Cruz das Almas.