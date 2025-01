Estados Unidos formalizam repatriação de esmeralda encontrada na Bahia

Ainda não há detalhes de que quando a pedra preciosa chegará ao Brasil. - Foto: AGU

Os Estados Unidos formalizaram a repatriação da esmeralda, encontrada na cidade de Pindobaçu, no norte da Bahia, em 2001. A formalização da repatriação foi feita após a Justiça dos Estados Unidos acatar o pedido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), em novembro de 2024, depois de anos de briga judicial.

A pedra pesa aproximadamente 380 kg e é considerada um tesouro nacional, com valor estimado em 1 bilhão de dólares - mais de R$ 6 bilhões. Ainda não há detalhes de que quando a pedra preciosa chegará ao Brasil.

A pedra preciosa foi levada do Brasil sem autorização ou permissão, segundo a Advocacia-Geral da União. A instituição afirmou que a pedra ficará exposta no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Segundo o g1 Bahia, a decisão pela repatriação atendeu a um pedido feito também pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que, em maio de 2022, acolheu decisão da Justiça brasileira determinando a devolução da pedra.