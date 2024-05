Estudante da Unime tem carro roubado dentro da faculdade | A TARDE

O filho de uma estudante da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) denunciou um roubo de carro que foi cometido dentro do estacionamento da unidade de ensino, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 7, por volta das 21h30.

"Terminou a aula e ela foi para o carro. Tinha um cara sentado na calçada. O carro estava a três vagas da catraca. Nisso, ela destrancou o carro e entrou. Na sequência, o cara já abriu a porta e colocou a cabeça para dentro. Assustada, ela gritou. O cara então falou: 'Não grite. Passe para o lado, passe para o lado'", relatou o filho da vítima para os colegas faculdade em um grupo de WhatsApp.



Ainda segundo ele, no desabafo pelo WhatsApp, a mãe tentou convencer o bandido a apenas levar o veículo. "Não, leve só o carro". Porém, o suspeito insistiu que ela permanecesse no automóvel e continuou a mandar ela passar para o banco do carona.

"Nisso, o cara saiu dirigindo pela a Unime. Ele passou a cancela e ela pediu: 'Me deixe aqui'". Ainda conforme o relato, o suspeito disse que só deixaria ela sair do carro no lado externo da unidade. Quando o veículo chegou na rua, já do lado de fora da faculdade, o bandido liberou a vítima.

Antes de ir embora, o suspeito ainda mandou a vítima desbloquear o aparelho celular e fez várias perguntas sobre o carro antes de levar: "O carro tem seguro? Bloqueador? Rastreador?"

Ainda de acordo com o filho da vítima, nos áudios divulgados, existe uma empresa de segurança no estacionamento que foi colocada justamente por causa dos frequentes assaltos na localidade, e os estudantes pagam R$ 60 por mês pelo estacionamento, além da mensalidade. Avulso, o valor cobrado é de R$ 5 após 15 minutos.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Unime para questionar a segurança na faculdade e se a unidade se responsabilizará pelo veículo roubado, mas ainda não obteve resposta.

