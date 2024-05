Estudante leva faca para 'furar' colega por 'dar em cima' de namorado | A TARDE

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida com uma faca numa unidade de ensino, no município de Conceição do Coité, região nordeste da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira, 30, na Escola João Paulo Fragoso.

De acordo com Guarda Civil Municipal de Conceição do Coité, uma equipe foi acionada pela diretoria da instituição, por volta das 17h30, com a denúncia de que uma estudante levava uma faca dentro da mochila. Ao chegar ao colégio, a garota confessou que levou a faca para 'furar' uma colega. O motivo seria porque ela 'dava em cima' de seu namorado pelo Instagram.

O Conselho Tutelar de Conceição do Coité foi acionado, e a jovem encaminhada para delegacia da cidade. A prefeitura de Conceição do Coité foi procurada, mas não emitiu posicionamento sobre o caso até a publicação desta matéria.