Estudantes de baixa renda na Bahia poderão estudar medicina em Cuba

Serão selecionados brasileiros de baixa renda - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O Governo da Bahia vai abrir um processo seletivo para 60 estudantes de baixa renda cursarem medicina em instituição de ensino superior localizada em Cuba, com duração prevista de seis anos.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 11. As inscrições terão início a partir das 9h da próxima segunda-feira, 17, até às 23h59 do dia 21 de novembro, exclusivamente pela internet. O processo está sendo executado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Segundo o documento, serão selecionados brasileiros de baixa renda — preferencialmente oriundos de áreas rurais da Bahia — e que demonstrem destacado engajamento junto a movimentos sociais.

A seleção

A seleção será constituída em três fases, eliminatórias e classificatórias. Entre elas, análise da documentação obrigatória a ser enviada pelos candidatos.

O programa prevê a cobertura integral dos seguintes custos:

Matrícula

Mensalidades

Hospedagem

Alimentação

Seguro saúde

Passagens aéreas de ida

Retorno e material didático essencial ao curso

Bolsa mensal para despesas pessoais.

Os candidatos selecionados deverão, após a conclusão do curso e validação do diploma no Brasil, comprometer-se a atuar por, no mínimo, dois anos em áreas rurais do estado da Bahia, seja em suas comunidades de origem ou em regiões de difícil acesso e carência de profissionais médicos, mediante assinatura de Termo de Compromisso entre o candidato e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de dois anos ou enquanto perdurar o termo de cooperação técnica, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado da Bahia (23 de dezembro deste ano), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

A inscrição e demais informações podem ser observadas neste link.

Requisitos

Para participar da seleção, os candidatos devem cumprir com diversos requisitos, entre eles: