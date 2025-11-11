Menu
Estudantes de baixa renda na Bahia poderão estudar medicina em Cuba

Seleção para estudantes será dividida em três fases

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/11/2025 - 10:09 h | Atualizada em 11/11/2025 - 10:34
Serão selecionados brasileiros de baixa renda
Serão selecionados brasileiros de baixa renda -

O Governo da Bahia vai abrir um processo seletivo para 60 estudantes de baixa renda cursarem medicina em instituição de ensino superior localizada em Cuba, com duração prevista de seis anos.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 11. As inscrições terão início a partir das 9h da próxima segunda-feira, 17, até às 23h59 do dia 21 de novembro, exclusivamente pela internet. O processo está sendo executado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Segundo o documento, serão selecionados brasileiros de baixa renda — preferencialmente oriundos de áreas rurais da Bahia — e que demonstrem destacado engajamento junto a movimentos sociais.

A seleção

A seleção será constituída em três fases, eliminatórias e classificatórias. Entre elas, análise da documentação obrigatória a ser enviada pelos candidatos.

O programa prevê a cobertura integral dos seguintes custos:

  • Matrícula
  • Mensalidades
  • Hospedagem
  • Alimentação
  • Seguro saúde
  • Passagens aéreas de ida
  • Retorno e material didático essencial ao curso
  • Bolsa mensal para despesas pessoais.

De 8 Enems à Medicina: estudante quilombola inspira jovens em aulão na Arena A TARDE
Bahia Meeting reúne especialistas para debater integração entre medicina e IA
Penicilina revolucionou medicina ao ser descoberta por acaso

Os candidatos selecionados deverão, após a conclusão do curso e validação do diploma no Brasil, comprometer-se a atuar por, no mínimo, dois anos em áreas rurais do estado da Bahia, seja em suas comunidades de origem ou em regiões de difícil acesso e carência de profissionais médicos, mediante assinatura de Termo de Compromisso entre o candidato e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de dois anos ou enquanto perdurar o termo de cooperação técnica, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado da Bahia (23 de dezembro deste ano), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

A inscrição e demais informações podem ser observadas neste link.

Requisitos

Para participar da seleção, os candidatos devem cumprir com diversos requisitos, entre eles:

  • Ter concluído o ensino médio até a data da inscrição;
  • Ter cursado preferencialmente o segundo ciclo do Ensino Fundamental ou Ensino
  • Fundamental II (6º ao 9º ano, ou o equivalente 5ª a 8ª série) e preferencialmente o Ensino Médio
  • em estabelecimento de ensino da rede pública;
  • Ter completado 18 (dezoito) anos até a data da inscrição.
  • Possuir Passaporte válido;
  • Possuir trajetória comprovada de participação comunitária e/ou atuação social, através da Carta de Recomendação de Movimento Social
  • Declarar-se pessoa de baixa renda, nos termos da legislação vigente

