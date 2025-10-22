Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE INTEGRADA

Bahia Meeting reúne especialistas para debater integração entre medicina e IA

Evento do Grupo A TARDE destaca vozes de especialistas sobre os desafios da saúde integrada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/10/2025 - 5:26 h
Os profissionais foram convidados para palestrar no evento
-

O Grupo A TARDE e o portal Anota Bahia realizam, nesta quarta-feira, 22, mais uma edição do Bahia Meeting, série de encontros empresariais voltada à troca de experiências e geração de conexões. Esta edição tem como tema “Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade” e reúne importantes nomes da medicina baiana.

O assunto será discutido por especialistas, empresas e gestores, que poderão apresentar suas análises, trazendo à tona questões como práticas preventivas e gestão responsável de recursos para a transformação da saúde na Bahia e no Brasil.

As rodas de conversa acontecerão em jantar exclusivo no Bistrot Trapiche Adega. A mediação será fo jornalista Vitor Evangelista, fundador da Espresso News, importante newsletter gratuita.

Dentre os convidados especiais do encontro está Agnaluce Moreira, gestora regional da Sabin Diagnóstico e Saúde. Em conversa com o A TARDE, a profissional destacou a importância de temas como inovação e inteligência artificial na saúde para o futuro do setor.

“Vivemos um momento em que a inovação e a inteligência artificial já são realidade em várias frentes da saúde. Hoje temos sistemas que ajudam no diagnóstico precoce de doenças, ferramentas que apoiam a tomada de decisão clínica, chatbots que orientam pacientes e soluções que otimizam desde a gestão de estoques até o agendamento de exames. Esses avanços têm trazido mais precisão, agilidade e eficiência, além de contribuir para uma medicina mais preventiva e personalizada”, disse.

Ela destacou que a inteligência artificial deve ser vista como uma aliada dos profissionais de saúde da nova geração. Segundo afirmou, o diferencial está na combinação entre tecnologia e humanização, permitindo que a IA apoie o trabalho médico.

“Acredito que o grande diferencial está na combinação entre tecnologia e humanização. A inteligência artificial vem para apoiar o profissional, liberar tempo para o que é essencial, o olhar, a escuta e a empatia, e ajudar a construir um ecossistema realmente integrado, onde todos os agentes trabalham em rede, com propósito e inteligência compartilhada”, explicou.

Também no time de nomes importantes presentes na roda de conversa sobre saúde integrada, o Dr. Otávio Marambaia, presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB), reiterou a importância de que debates como esse façam parte da rotina dos profissionais de saúde.

“É sempre importante nós discutirmos sobre saúde, dada a centralidade que esse tema tem para toda a vida da sociedade. Obviamente, que nós sempre devemos estar discutindo acerca de como sustentar o atendimento à saúde, seja na rede pública, seja na rede privada, principalmente, estabelecendo um sistema de justiça e de qualidade no atendimento. Esses são alguns dos aspectos, mas obviamente que muitos outros poderão ser levantados nessa conversa”, afirmou.

Bahia Meeting - Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade

  • Data: 22 de outubro de 2025 (quarta-feira)
  • Local: Bistrot Trapiche Adega
  • Mediação: Vitor Evangelista
  • Principais convidados: Dr. Otávio Marambaia/Agnaluce Moreira/Dr. Fábio Trujilho

