Ex-assessor de Paulo Souto é esfaqueado no sul da Bahia

Flamarion está na UTI do Hospital do Cacau - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O produtor rural Flamarion Souza Matos, de 75 anos, foi alvo de golpes de faca nesta terça-feira (29), no Povoado de Pimenteiras, a 36 km de Canavieiras, no sul da Bahia. Ele é ex-assessor do ex-governador Paulo Souto.

Flamarion saía de um restaurante ao ser atacado por outro produtor rural, que não teve o nome identificado, segundo informações do site Radar News. O ataque causou cortes profundos nos braços, mãos, pescoço, cabeça e outras partes do corpo, além de fraturas.

A vítima passou por cirurgias e está internada na UTI do Hospital do Cacau. O estado de saúde é considerado estável, sem risco de morte.

Confronto com a polícia

Após fugir para uma região de pastagem, o suspeito foi contido até a chegada dos policiais militares.

De acordo com os agentes, o homem estava com espingarda calibre 12 e teria resistido à abordagem, o que resultou em uma troca de tiros. Após o confronto, ele foi encontrado morto.