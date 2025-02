Ex-diretor de escola é condenado a mais de 11 anos de prisão na Bahia

Prefeitura Municipal de Juazeiro - Foto: Reprodução

A justiça condenou um ex-diretor de escola municipal da cidade de Juazeiro, norte da Bahia, a 11 anos e 3 meses de prisão, por desvio de dinheiro público, falsificação de documento público e uso de documento falso. Além disso, ele foi condenado a pagar uma multa de indenização de, aproximadamente, R$ 70 mil.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o servidor desviou, entre fevereiro de 2013 e março de 2014, R$ 70.797,72 referentes a recursos federais repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). As informações são do g1 Bahia.

De acordo com as investigações, o ex-diretor depositou 120 cheques, na conta pessoal, emitidos a partir da conta bancária da unidade executora própria (UEX), entidade responsável pela gestão dos recursos da instituição de ensino.