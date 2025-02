Mulher é presa após se passar por chefe de cartório do TJBA

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Uma mulher foi presa em Santa Catarina, após se passar por por chefe de cartório do Tribunal de Justiça da comarca de Alagoinhas, em Feira de Santana, na Bahia. A suspeita é investigada pelos crimes de estelionato, extorsão e falsificação de documento público. O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi realizado nesta terça-feira, 4, por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia e a de Santa Catarina.

De acordo com as investigações da 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas, a mulher fingia trabalhar como chefe de cartório para enganar suas vítimas e extorquir dinheiro. Ela se apresentava como autoridade para aplicar golpes e convencer as pessoas a pagarem por serviços que não existiam.

Segundo o g1, a mulher foi encaminhada para a Central de Custódia do Presídio Feminino de Santa Catarina, foi submetida aos exames de praxe e segue à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia.