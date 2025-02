Homicídio e tráfico: Líder do PCC na Bahia, 'Pica-Pau' é preso em SP

O preso é investigado por diversos homicídios, tráfico de drogas e armas no Recôncavo baiano - Foto: Reprodução / G1 SP

Uma operação conjunta das Polícias Civis da Bahia e de São Paulo resultou, nesta quarta-feira, 5, na prisão de Jodevson Novais dos Santos de Jesus, conhecido como "Pica-Pau". O homem, apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) e com conexão direta com a facção Bonde do Maluco (BDM) na Bahia, foi capturado na capital paulista.

A operação, denominada "Arlequina", teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 1ª Vara Criminal e Júri de Execuções Penais de Santo Antônio de Jesus.

Investigado por diversos homicídios em Santo Antônio de Jesus, bem como por tráfico de drogas e armas, Jodevson tentou resistir à prisão, colocando sua esposa e filho à frente dos policiais na tentativa de evitar a captura. Apesar disso, ele foi detido e conduzido à delegacia, onde teve a prisão formalizada e as medidas legais cumpridas.

As ordens judiciais foram cumpridas após meses de investigação e monitoramento pelo Núcleo de Inteligência e Serviço de Investigação da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/SAJ), com apoio das 1ª, 2ª e 3ª Delegacias de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE/SP).

De acordo com o coordenador da 4ª Coorpin, delegado Fábio Silva, a captura do suspeito representa um avanço significativo para a segurança da região. “A prisão de hoje é de grande importância para a redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) na região de Santo Antônio de Jesus”, ressaltou o delegado.

Jodevson Novais dos Santos de Jesus está à disposição da Justiça e deve ser recambiado para a Bahia nos próximos dias.