Ex-namorada de 'O Pittybull' relata agressões e defende versão dos fatos

A jovem também afirmou que Gian a ameaçava constantemente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O cantor de pagode Gian Mário Ribeiro Salomão, conhecido como 'O Pittybull', foi preso no último domingo, 27, em Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador, após ser acusado de agredir sua ex-namorada, Eduarda Bittencourt, com socos e mordidas. A agressão ocorreu em via pública, na Rua 13 de Junho, e foi confirmada pela Polícia Militar, que foi acionada por testemunhas da cena que viralizou na internet.

Após sua liberação, o cantor alegou que a ex-namorada foi quem o agrediu ao vê-lo com sua nova companheira. “Fui pra Madre de Deus, eu sempre vou quando estou de folga. E nessa, fui convidado para fazer uma presença VIP em uma festa. Fui pra curtir de boa. E, de noite, saindo da festa, foi aí que a minha ex-companheira me viu com a atual. Ela veio pra cima de mim, já veio me engarguelando,” declarou 'O Pittybull'.

Porém, Eduarda, de 19 anos, rebateu as declarações em uma entrevista à TVRecord, detalhando a sequência de eventos que levaram à agressão. “Eu estava na esquina olhando a parada gay, e nisso ele passou com a menina. Eu peguei e falei para ele que não era para ele encostar mais aqui, porque ele estava vindo todo dia. Ele chamava meu pai de sogro e minha mãe de sogra, e eu já tinha dito isso a ele. Nisso, ele mandou a menina descer para a orla e veio para cima de mim me segurando. Eu falei: 'me solte que eu vou para casa'. Aí, nisso, ele me mordeu,” relatou.

Eduarda acrescentou que tentou se defender, segurando o pescoço de Gian para que ele parasse de mordê-la. “Ele segurou minha mão e mordeu minha mão. Tá aqui mordida, mordeu a mão e eu mandando ele parar. Depois disso, ele falou: 'passa na minha frente que você vai passar vergonha lá embaixo agora, na orla'. Me levou até o beco e lá ele estava me forçando na parede e dizendo que ia passar vergonha lá embaixo. Foi na hora que os policiais chegaram.”

A jovem também afirmou que Gian a ameaçava constantemente, alegando que ele dizia que, se ela aparecesse com alguém, ele a mataria. “Ele falava pra todo mundo que eu era a mulher dele e estava com essa daí. Nunca disse que ela era namorada, nada não. Ele aproveitou isso que aconteceu e assumiu agora, mas ele não tinha dito isso. Ele ainda negou. Ele implorou que não era para eu dar queixa,” disse.

Eduarda ainda destacou que não é a primeira vez que Gian a agrediu. “E não é a primeira vez que ele vem aqui, fica vindo aqui, me mordendo. Tem até uma mordida aqui, aqui em cima, me mordendo, me ameaçando. Ele queria que eu aceitasse que ele estava com outra e quisesse ficar comigo.”

Ela também comentou sobre a nova namorada do cantor, afirmando que a conhece, mas nunca teve contato com ela. “Conheço ela, mas nunca falei com ela, nunca dirigi nem a palavra a ela. Ele negava e dizia que não era a namorada dele, até xingou, dizendo que não era. Ele xingou ela, disse pra mim: 'minha mulher é você, ela é put*.'”