Ex-prefeito de Ibotirama recebe Comenda 2 de Julho na ALBA

Siga o A TARDE no Google

Terence Lessa - Foto: Divulgação

Em sessão especial concorrida no Plenário Orlando Spínola, a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)concedeu, nesta quinta-feira, 12, a Comenda 2 de Julho ao ex-prefeito deIbotirama, Terence Lessa Lopes de Oliveira.

A honraria, considerada a mais alta distinção do Estado, foi proposta pelo deputado estadual Vitor Azevedo (PL) em reconhecimento à trajetória de Lessa e aos serviços prestados à sociedade bALBA aiana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O proponente da homenagem destacou o desempenho de Terence à frente do Executivo de Ibotirama durante dois mandatos (2013-2020).

De acordo com Azevedo, a gestão do ex-prefeito tornou-se referência por aliar responsabilidade fiscal, planejamento estratégico e avanços significativos em governança e desenvolvimento social.

"Terence Lessa não apenas transformou Ibotirama, mas hoje atua como um orientador para outros gestores municipais que buscam modernizar a administração pública na Bahia", pontuou o parlamentar.

Trajetória e gratidão

Ao ocupar a tribuna para agradecer a condecoração, Terence Lessa relembrou sua história pessoal e profissional no interior baiano. O homenageado destacou o simbolismo da medalha, que remete à Independência da Bahia, e reforçou o sentimento de dever cumprido.

"Este é um momento de profunda gratidão. Divido esta comenda com todos que caminharam ao meu lado e contribuíram para que pudéssemos levar dignidade e progresso ao nosso povo", afirmou Lessa.

A solenidade contou com um plenário lotado, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças políticas de diversas regiões do estado, além de representantes de instituições públicas, amigos e familiares do ex-gestor.