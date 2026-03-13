Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO

Ex-prefeito de Ibotirama recebe Comenda 2 de Julho na ALBA

Honraria do Legislativo baiano foi entregue a Terence Lessa por iniciativa do deputado Vitor Azevedo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

13/03/2026 - 0:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Terence Lessa
Terence Lessa -

Em sessão especial concorrida no Plenário Orlando Spínola, a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)concedeu, nesta quinta-feira, 12, a Comenda 2 de Julho ao ex-prefeito deIbotirama, Terence Lessa Lopes de Oliveira.

A honraria, considerada a mais alta distinção do Estado, foi proposta pelo deputado estadual Vitor Azevedo (PL) em reconhecimento à trajetória de Lessa e aos serviços prestados à sociedade bALBA aiana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O proponente da homenagem destacou o desempenho de Terence à frente do Executivo de Ibotirama durante dois mandatos (2013-2020).

Leia Também:

TCM encerra fase de defesa e pressiona prefeito de Entre Rios
Licitação de kits escolares em Tucano deixa Prefeitura na mira do TCM
Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia

De acordo com Azevedo, a gestão do ex-prefeito tornou-se referência por aliar responsabilidade fiscal, planejamento estratégico e avanços significativos em governança e desenvolvimento social.

"Terence Lessa não apenas transformou Ibotirama, mas hoje atua como um orientador para outros gestores municipais que buscam modernizar a administração pública na Bahia", pontuou o parlamentar.

Trajetória e gratidão

Ao ocupar a tribuna para agradecer a condecoração, Terence Lessa relembrou sua história pessoal e profissional no interior baiano. O homenageado destacou o simbolismo da medalha, que remete à Independência da Bahia, e reforçou o sentimento de dever cumprido.

"Este é um momento de profunda gratidão. Divido esta comenda com todos que caminharam ao meu lado e contribuíram para que pudéssemos levar dignidade e progresso ao nosso povo", afirmou Lessa.

A solenidade contou com um plenário lotado, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças políticas de diversas regiões do estado, além de representantes de instituições públicas, amigos e familiares do ex-gestor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia Comenda 2 de Julho Desenvolvimento Social governança municipal Homenagem Terence Lessa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Terence Lessa
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Terence Lessa
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Terence Lessa
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

Terence Lessa
Play

Da enfermagem à rodovia: a história da mulher que desafia estereótipos

x