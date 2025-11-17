Ex-presidente do TJ-BA, Gesivaldo Britto morre aos 79 anos

Ex-presidente do TJ-BA, Gesivaldo Brito morreu aos 79 anos - Foto: Nei Pinto | TJBA

O ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Gesivaldo Britto, morreu aos 79 anos nesta segunda-feira, 17, em Salvador. O óbito foi confirmado pela Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), que publicou mensagem em seu perfil no Instagram.

"A Amab manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Gesivaldo Nascimento Britto [...] ocorrido nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Nos solidarizamos com familiares, amigos e colega, desejando força e conforto neste momento de dor", diz um trecho da nota.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.

Ex-presidente e alvo da Operação Faroeste

Gesivaldo Britto chegou ao comando do Tribunal de Justiça da Bahia após ser eleito em novembro de 2017. A posse ocorreu em fevereiro do ano seguinte. Em 2019, após ser alvo da Operação Faroeste por venda de sentenças e favorecimentos a partes de um esquema de grilagem no oeste baiano, o magistrado foi afastado da Corte.

Dois anos depois, em outubro de 2021, foi aposentado de forma compulsória sem ter sido condenado no curso da ação.