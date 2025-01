Ex-vereador fica ferido após pular de carro em movimento na Bahia

Ex-vereador foi socorrido para o Hospital Municipal de Ubaíra - Foto: Leitor/BMF

O ex-vereador do município de Brejões, no Vale do Jiquiriçá, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 15, por volta das 14h.

Paulo Cardoso conduzia o carro quando se precipitou em uma ribanceira depois que perdeu o controle da direção em uma estrada entre Brejões e Ubaíra. O ex-vereador chegou a pular do veículo sofrendo lesões leves. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Ubaíra.