Suspeitos de matar indígena a facadas na Bahia são presos

Crime aconteceu no momento em que Eurides fazia uma caminhada com um amigo - Foto: Joá Souza/GOVBA

Dois homens suspeitos de matar a indígena Eurides Monteiro Nascimento Carmo, de 58 anos,na cidade de Ilhéus, na Bahia, foram presos na noite de quarta-feira, 15. A vítima foi morta a facadas durante uma tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no momento em que Eurides Monteiro fazia uma caminhada com um amigo, em um trecho da BA-001, mais conhecida como Rodovia Ilhéus-Olivença.

Um dos suspeitos foi encontrado em um condomínio na sede do município e o outro na zona norte da cidade. Os nomes deles não foram divulgados.

De acordo com testemunhas, a vítima foi esfaqueada logo depois do anúncio do assalto, mesmo sem reagir. Um amigo dela tentou ajudar, usando um guarda-chuvas para afastar os suspeitos, mas acabou esfaqueado na barriga.

Eurides morreu no local do crime. Já o amigo foi socorrido e levado para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.