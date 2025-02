Exclusivo: vítima do 'maníaco da máquina' na Ufba revela sentir medo

- Foto: Reprodução

A estudante Sarah Reis Juriti Santos, de 20 anos, que teve o cabelo cortado nesta quinta-feira (23) na Universidade Federal da Bahia (Ufba) por um homem identificado como Lucas Dantas, comentou pela primeira vez sobre o caso, com exclusividade ao Portal MASSA!.

De acordo com Lucas, ele cortou o cabelo da jovem porque o rapaz considerou que ela teria sido homofóbica com ele após uma discussão. Sarah, no entanto, afirma que, embora tenha ocorrido um desentendimento, em nenhum momento fez xingamentos ou declarações homofóbicas contra o rapaz.

| Foto: Reprodução

A estudante também negou que Lucas sofresse bullying, como ele alegou. Segundo Sarah, o jovem perseguia colegas, em sua maioria mulheres, e fazia ameaças, especialmente em seu perfil no Instagram.

Sarah acredita que o crime foi premeditado. Ela revelou que, desde o dia 14 de janeiro, Lucas vinha expondo-a nas redes sociais como homofóbica e fazendo ofensas constantes, inclusive com conotações racistas. O agressor, que vem sendo chamado de "maníaco da máquina", chegou a enviar e-mails para a estudante, nos quais afirmava que tentou resolver a situação com a reitoria da universidade e, como não teve sucesso, decidiu “fazer justiça com as próprias mãos”.

| Foto: Reprodução

Na madrugada do dia 22, Lucas teria postado um story em suas redes sociais com a frase: “Amanhã começa. A cada vez que uma nova situação surgir contra mim dessa homofóbica, uma nova brincadeira será feita. E dessa vez, como eu sou mentiroso, tudo será uma mentira”. Ele ainda incluiu uma imagem de Jigsaw, o vilão do filme Jogos Mortais. Diante da ameaça, Sarah ficou em alerta e passou a levar um spray de pimenta para a universidade como forma de proteção.

No dia 23, Lucas atacou Sarah por trás e cortou o cabelo da estudante. Embora ela tenha usado o spray de pimenta contra o agressor, o dano já estava feito.

Sarah também negou outra acusação atribuída a ela: a de que teria acusado Lucas de estupro em uma conversa com uma amiga dele. Segundo a estudante, a mensagem apresentada foi editada e ela jamais fez essa acusação.

Por fim, Sarah enviou um áudio ao Portal Massa! relatando o medo que sente pelos próximos passos de Lucas.

| Foto: Reprodução

“Não é só o meu medo, mas também o de outros colegas que foram ameaçados por ele. As pessoas têm receio de sair de casa, de encontrar com ele no mercado, porque ninguém sabe do que ele é capaz. Ele premeditou um crime e o executou. E as outras ameaças que ele fez? Ele disse em prints que ‘quem com ferro fere, com ferro será ferido’. Então, qual será o próximo passo de Lucas? A gente não sabe.”

Em resposta ao caso, a Universidade Federal da Bahia anunciou o afastamento de Lucas até que os fatos sejam apurados.

| Foto: Reprodução

“Conforme determina a legislação, o caso será objeto de cuidadosa sindicância para a devida e rápida apuração dos fatos, ouvindo todos os envolvidos e assegurando o amplo direito de defesa”, declarou a instituição em comunicado.

Nossa reportagem também tentou contato com Lucas, mas o rapaz não foi encontrado. O espaço segue aberto.