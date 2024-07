Falso padre é descoberto e Arquidiocese de Salvador emite alerta

- Foto: ara Gomes/Arquidiocese de Salvador

Arquidiocese de Salvador emitiu uma nota informando que tomou conhecimento a respeito de um falso padre que esteve na capital baiana, se apresentando como Marcos Antônio Oliveira Batista.

De acordo com o comunicado, emitido na quinta-feira, 4, o 'falso padre' que se passava por sacerdote em Salvador, se apresentou como diácono na Arquidiocese de Brasília, no Distrito Federal, inclusive portando uma ata de Ordenação Diaconal falsa.

Arquidiocese ainda alertou aos fiéis: "Assim, a Sé Primacial do Brasil informa que desconhece o indivíduo mencionado, reforça a nota da Arquidiocese de Brasília e pede ao povo de Deus da Arquidiocese de Salvador que redobre a atenção e sempre procure a Igreja para obter informações confiáveis"

Nota na íntegra:

Assim, a Sé Primacial do Brasil informa que desconhece o indivíduo mencionado, reforça a nota da Arquidiocese de Brasília e pede ao povo de Deus da Arquidiocese de Salvador que redobre a atenção e sempre procure a Igreja para obter informações confiáveis.

A Arquidiocese de Brasília também se posicionou:

Nesta quarta-feira, 3 de julho, a Cúria Metropolitana de Brasília tomou conhecimento de uma suposta Ordenação Diaconal de Marcos Antônio Oliveira Batista, conforme consta em uma falsa Ata de Ordenação que está sendo veiculada.

A Arquidiocese de Brasília informa que nem Dom Paulo Cezar Costa ou alguma autoridade eclesiástica supostamente envolvida, não têm conhecimento de qualquer oficialidade para a realização deste Sacramento da Ordem no território da Arquidiocese de Brasília e sequer existem as legítimas cartas dimissórias de tal pessoa.

Ressaltamos o compromisso da Arquidiocese de Brasília com a verdade e a transparência em suas práticas e sacramentos. Desconhecemos qualquer ligação com o indivíduo mencionado e estamos tomando as medidas necessárias para corrigir as informações falsas e preservar a integridade de nossa comunidade.

Pedimos que qualquer informação que possa contribuir para o esclarecimento deste caso seja direcionada à Arquidiocese, através do telefone 61 3213-3333.