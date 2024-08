Falso procurador usa modelo de documento do MPT para aplicar golpe

O golpe foi descoberto na quarta-feira, 31, após um advogado entrar em contato com o órgão para checar a veracidade de um pedido - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) identificou uma tentativa de golpe com o uso do nome do órgão. Segundo o MPT, uma pessoa se passou por procuradora e chegou a produzir um ofício com o timbre do MPT, modelo de documento com formatação padrão do órgão.

O golpe foi descoberto na quarta-feira, 31, após um advogado entrar em contato com o órgão para checar a veracidade de um pedido. O suposto golpista havia procurado o defensor, que representa um sindicato de trabalhadores, solicitando custeio de alimentação e transporte de profissionais.

Como o advogado decidiu conferir a demanda, o crime foi descoberto. De acordo com o MPT, outras tentativas semelhantes já haviam sido registradas, mas não há registro de que alguém tenha repassado qualquer valor aos golpistas.

Os diretores de sindicatos contactados pelos suspeitos foram orientados a prestar queixa na Polícia Civil e apresentar cópia dos boletins de ocorrência ao MPT. Com isso, os documentos serão remetidos por ofício à Polícia Federal.

Como denunciar

O MPT lembra que seus membros não fazem pedidos de pagamentos ou de repasses de valores para realização de operações, forças-tarefas ou quaisquer outras atividades; também não emite boletos ou faz cobranças relativas à participação de sindicatos junto ao órgão.

Em caso de suspeita, o órgão recomenda que o cidadão faça como o advogado: entre em contato com a instituição para saber como proceder diante da situação e evitar golpes.

O MPT ressalta que só entra em contato por correios eletrônicos que utilizam o seu referido domínio oficial. As notificações são sempre emitidas pelo endereço de e-mail [email protected] (o contato não recebe retornos e não pedirá respostas). Os endereços das unidades e o telefone para contato também estão disponíveis no site do órgão.

