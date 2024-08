Homem morre após cair de galpão onde realizava limpeza

Caso foi registrado na Delegacia Territorial de Medeiros Neto - Foto: Reprodução | Google Maps

Um homem de 31 anos morreu após cair de um galpão, onde fazia limpeza, na zona rural de Medeiros Neto, no sul da Bahia, na tarde desta sexta-feira, 19.

A vítima realizava a limpeza do teto do local quando aconteceu o acidente. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local Bruno Batista de Jesus já estava morto. Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado da Delegacia Territorial de Medeiros Neto (DT/Medeiros Neto).

Leia também:

>>>PRF apreende arsenal de armas escondido em carro na Bahia

>>>Homem morre após ser atropelado por caminhão-baú na Bahia

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Teixeira Freitas, segundo a Polícia Civil. O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou ao Portal A TARDE que o caso deve ser autuado para investigação na segunda-feira, 22.