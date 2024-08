PRF apreende arsenal de armas escondido em carro na Bahia

Arsenal de armas escondido dentro do painel de um carro - Foto: Divulgação | PRF

Um arsenal de armas escondido dentro do painel de um carro foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Barreiras, no oeste da Bahia, nessa sexta-feira, 19. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

A PRF informou que os agentes realizavam fiscalização em frente ao posto, quando pediram para um veículo parar. Os policiais notaram que o homem apresentou nervosismo durante a abordagem e, ao inspecionar as luzes no painel do carro, viram que o aparelho multimídia estava mal encaixado e um forro preto, que não condizia com as características do veículo, estava visível atrás do equipamento.

Ao ser questionado sobre o aparelho, o dono do carro deu respostas desconexas e ficou extremamente nervoso, de acordo com a PRF. Depois disso, a equipe iniciou uma fiscalização aprofundada e encontrou, pela fresta do aparelho, uma pistola.

Os policiais retiraram o equipamento e encontraram o arsenal de armas, que era composto por: 4 fuzis calibre 556; 2 carabinas calibre 9mm; 2 pistolas calibre 9mm; 1 revólver calibre .38. Também foram apreendidos vários carregadores e acessórios como supressores e handstop, que, segundo a PRF, garantem maior precisão e conforto na utilização do equipamento.

Preso em flagrante, o suspeito confessou que pegou o veículo carregado com as armas em Luís Eduardo Magalhães, a cerca de 90 km do local da abordagem, e deveria entregá-lo em Salvador. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Barreiras para os procedimentos cabíveis.

O veículo, as armas, munições e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, também em Barreiras.