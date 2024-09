Família pede ajuda para encontrar homem que está desaparecido na Bahia

- Foto: Arquivo Pessoal

Um homem que mora em Salvador, de nome Jenilson Freitas, de 41 anos, desapareceu na cidade de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia, após um episódio de confusão mental. O desaparecimento ocorreu na última sexta-feira (13), depois que ele foi atendido e liberado de uma unidade de saúde na cidade.

Segundo relatos, Jenilson estava retornando de um trabalho em Eunápolis na quinta-feira (12), junto a colegas de uma empresa de asfalto. O grupo fez uma parada no distrito de Moenda para descansar e usar o banheiro. No entanto, ele pegou sua mochila e caminhou em direção a uma área de mata, não retornando mais ao ponto de encontro. Ele foi visto novamente no dia seguinte, quando populares o encontraram desorientado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

enilson foi levado ao Hospital Maternidade Luís Eduardo Magalhães, em Presidente Tancredo Neves, onde foi atendido com quadro de hipoglicemia (glicose baixa) e sinais de desorientação, conforme informou Andreia Barreto, coordenadora de enfermagem da unidade. "Ele estava confuso, com glicemia em 49, o que pode explicar o estado de confusão mental". Depois do tratamento e medicação, Jenilson ficou estável e decidiu ir embora por conta própria, ainda de acordo com Andreia.

O homem foi visto novamente por volta das 15h de sexta-feira, mas desde então, não há mais informações sobre seu paradeiro. Sua família, que já registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Presidente Tancredo Neves, pede ajuda para encontrá-lo. Joice dos Anjos, irmã de Jenilson, revelou que ele já havia apresentado um episódio de surto anos atrás, mas nunca foi diagnosticado com nenhuma doença psicológica.

Quem tiver informações sobre Jenilson Freitas deve entrar em contato com a Polícia Civil para ajudar nas buscas. A família destaca a importância de receber apenas informações concretas, uma vez que já houve desencontros na procura em razão de informações falsas.