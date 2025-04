Fapesb lança edital de R$ 3,2 milhões para pesquisa em Defesa Civil

Em parceria com a Sudec, foi lançado o edital de R$ 3,2 milhões para apoiar pesquisas e inovações voltadas para o setor - Foto: Divulgação | Sudec

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em colaboração com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), anunciou nesta terça-feira, 1º, um edital no valor de R$ 3,2 milhões. O objetivo principal é apoiar pesquisas e inovações voltadas à área de Defesa Civil, promovendo o desenvolvimento de soluções tecnológicas e científicas que contribuam para o enfrentamento dos desafios relacionados à segurança pública e à proteção da população em situações emergenciais.



O edital prioriza projetos que gerem resultados de impacto imediato, incentivando a produção de conhecimento qualificado e o desenvolvimento de tecnologia que melhorem as ações de defesa civil no estado. Cada proposta selecionada poderá receber até R$ 200 mil para a execução do projeto, que deverá abordar, no mínimo, um dos seguintes desafios: Monitoramento e Alerta de Desastres; Gerenciamento de Emergências; Redução de Riscos e Resiliência; Recuperação Pós-Desastre; Mudanças climáticas e Defesa Civil; e Métodos para gerenciamento de risco em Defesa Civil.



O diretor-geral da Fapesb, Handerson Leite, ressaltou a importância da ciência e da tecnologia no desenvolvimento de métodos e estudos voltados para a melhoria das condições de vida da população baiana, especialmente em um contexto de crescentes desafios climáticos. “Precisamos de estudos que nos permitam prever ou, pelo menos, reduzir os riscos de acidentes e mortes, resultantes das mudanças climáticas abruptas que estamos enfrentando atualmente. Esse é um problema global, e a Bahia não está imune a essas alterações que afetam toda a população mundial. Por isso, é essencial realizar pesquisas que ajudem a antecipar e mitigar os impactos de desastres naturais, além de evitar perdas humanas nos territórios baianos”, frisou.

Hebert Santana, superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, destacou a relevância da parceria entre a Sudec e a Fapesb. “Essa oportunidade de fomentarmos pesquisas com foco na proteção e defesa civil é extremamente relevante. Nas áreas que as pesquisas serão abordadas, seja nas ações de prevenção, nos alertas ou no comportamento pós-desastre, tenho certeza de que serão gerados conteúdos fundamentais para que essa política, essa ação de proteção e defesa civil no estado da Bahia, se desenvolva cada vez mais, tornando nosso estado mais forte, mais resiliente, melhor preparado e, assim, cuidar melhor da população da Bahia.”

Nova Lei

No último sábado (29), em celebração aos 476 anos de Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues sancionou a Lei de Proteção e Defesa Civil, instituindo a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil (PEPDEC). A sanção, que aconteceu durante evento de entrega de melhorias nas encostas do bairro Alto do Cabrito, dá início à criação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC) e do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).

A nova legislação tem como objetivo fortalecer a estrutura de defesa civil no estado, criando um sistema mais integrado e eficiente para a gestão de riscos e a proteção da população em situações de calamidade. A iniciativa visa não apenas melhorar a resposta a desastres, mas também promover ações preventivas que garantam mais segurança para os baianos.

Para conferir o cronograma do novo edital, basta acessar o site da Fapesb (www.fapesb.ba.gov.br), na seção 'Editais', e consultar todas as informações necessárias para submeter as propostas.