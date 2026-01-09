Faturas de água sofrem alterações na Bahia; entenda

- Foto: Divulgação

As faturas de água e esgoto dos baianos vão sofrer alterações a partir de janeiro. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) começou a emitir os documentos com um novo layout.

Agora, a fatura passa a contar com um Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (DANFe).

O elemento está na parte superior, através de um QR Code que direciona para nota fiscal do serviço prestado pela empresa, além de outras informações da nota como site para consulta e chave de acesso.

QR Code para pagamento está na parte inferior

Ou seja, agora o documento passa a ter um segundo QR Code. O que era utilizado para pagamento via PIX, segue presente na parte inferior da fatura, acompanhado de informações adicionais, como o CNPJ da Embasa e o banco recebedor (Citibank).

Atualização cadastral

Para evitar divergência de dados e rejeição da Nota Fiscal, os clientes precisam manter o cadastro atualizado, principalmente em relação ao nome e CPF/CNPJ. Para a atualizar, é necessário acessar o Atendimento Virtual ou se direcionar a um dos pontos de atendimento presenciais.