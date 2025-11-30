Menu
FENAGRO
CONSUMO DE ÁGUA

CERB e Embasa fazem ações de destaque na Fenagro 2025

Os órgãos realizaram ações em prol da distribuição de água para os trabalhadores

Franciely Gomes e Cássio Moreira

Por Franciely Gomes e Cássio Moreira

30/11/2025 - 20:08 h
A Fenagro segue até o dia 7 de dezembro
A Fenagro segue até o dia 7 de dezembro

A Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) 2025 conta com o apoio de dois órgãos importantes: a Embasa e a CERB. As empresas estão realizando ações de destaque durante o evento, que segue até o dia 7 de dezembro no Parque de Exposições, com pontos de hidratação e campanhas de incentivo ao consumo consciente de água.

Em entrevista a reportagem do Portal A TARDE, o presidente da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Gildeone Almeida, citou as atividades realizadas pela empresa nos últimos meses, em favorecimento dos moradores das zonas rurais do estado da Bahia.

“A Embasa tem expandido muito o seu serviço de abastecimento de água para a comunidade da zona rural, assim, favorecendo com que essas famílias permaneçam no local, diminuindo o êxodo da população rural para a zona urbana, mantendo ali sua família nas suas origens, com qualidade de vida, saúde. Quando você distribui água tratada, você melhora a qualidade de vida”, disparou.

O gestor ainda explicou as ações feitas durante a Fenagro. “Aqui na Fenagro, a Embasa está participando com pontos de hidratação, colocando pontos para todos os visitantes aqui da feira se hidratarem, tomarem água de qualidade e de forma gratuita. Isso é importante porque a gente acaba divulgando a marca da Embasa, a importância da água tratada”, afirmou.

CERB no campo

O Diretor Presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), Jayme Vieira Lima, também falou com o Grupo A TARDE e destacou a importância de levar água potável para regiões de difícil acesso no estado.

“Hoje na Fenagro novos trabalhos se iniciam, uma semana de grande exposição, troca de ideias, experiências e, acima de tudo, aprendizagem. Temos aqui estande armado de interação, para que todos entendam melhor o nosso trabalho, que é, acima de tudo, transformação social, levando ao interior da Bahia, onde há dificuldade de acesso à água potável por todo o estado”, disse ele.

CERB Embasa Fenagro Fenagro 2025

x