Feira da Cidade celebra dez anos com festival no interior da Bahia

A primeira feira de rua da Bahia vai comemorar 10 anos de existência com celebrações em nove cidades e 200 horas de programção gratuita, sustentável e inclusiva. O Festival A Feira 10 anos acontece entre maio e agosto com dez edições com programação sustentável e inclusiva, reunindo shows musicais, gastronomia, espetáculos, oficinas, experiências e conexões.

Com caráter multilinguagem, a estreia do projeto será nos dias 24 e 25 de maio na cidade de Mucuri, no extremo-sul da Bahia. No final de semana seguinte, o festival chega à Costa do Descobrimento, com edição nos dias 31 de maio e 1º de junho em Eunápolis. Ainda no Sul da Bahia, nos dias 07 e 08 de junho, a festa será em Itabuna. Nos dias 14 e 15, é a vez do público do Sudoeste baiano com a edição em Vitória da Conquista.

Já nos dias 19 e 20 de julho a feira chega em Jequié, de onde segue para a cidade de Juazeiro, no norte do estado, entre os dias 26 e 27 de julho. Abrindo a agenda de agosto — último mês do festival itinerante — o projeto volta para casa com uma edição nos dias 02 e 03 de agosto em Salvador. Em seguida, o projeto pega a BR-324 e segue rumo à Feira de Santana, onde convida o público à rua nos dias 09 e 10. A penúltima edição acontece em Camaçari, no final de semana dos dias 16 e 17. Marcando a despedida da temporada, a capital baiana ganha a edição final nos dias 30 e 31 de agosto.

A sustentabilidade é uma das pautas das edições, com iniciativas como sacolas apenas de papel, copos reutilizáveis e biodegradáveis, reciclagem de resíduos gerados, ecobags com design local, plantio de mudas nativas e oficina compostagem.

Nesses dez anos, o projeto totaliza 300 edições, 3 mil atrações musicais, 20 mil horas de programação e 1 milhão de visitantes. Já passaram por lá grandes nomes da música baiana e de fora do estado, como Baiana System, Moraes Moreira, Larissa Luz, Otto, Lazzo, Gerônimo, Rumpilezz, Paulinho Boca e Cortejo Afro.

O projeto tem patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.