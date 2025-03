Feira de Santana: 2 corpos encontrados com marcas de tiros em 24 horas

As vítimas apresentavam marcas de tiros - Foto: Ilustrativa

Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, registrou dois homicídios em um intervalo de 24 horas, ambos na zona rural. As vítimas ainda não foram identificadas, e as investigações estão em andamento.

Na manhã deste domingo, 23, o corpo de um homem foi encontrado na estrada que leva ao povoado de Boiadeiro, no distrito de Bonfim de Feira. A vítima, que apresentava marcas de tiros na cabeça e no braço, foi encontrada sem vida.

Já no sábado, 22, na manhã seguinte, outro homem foi encontrado morto às margens da BA-504, no distrito de Tiquaruçu. Ele estava ao lado de uma motocicleta e apresentava várias perfurações de tiros.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana registrou os dois casos e está investigando as circunstâncias e possíveis autores dos crimes. O Instituto Médico Legal de Feira de Santana foi acionado, e os corpos foram encaminhados para perícia. As investigações seguem com diligências e oitivas para elucidar os fatos.