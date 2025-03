Incêndio no Porto de Aratu foi controlado e não houve vítima, diz Codeba

Incêndio teve início, às 17h34 - Foto: Divulgação/Codeba

Um incêndio atingiu o Porto de Aratu, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, na noite deste sábado, 22. De acordo a Autoridade Portuária da Bahia (Codeba), o fogo que atingiu as instalações da CS Portos foi totalmente debelado, sem registro de vítimas. O trabalho de rescaldo se estendeu ao longo da noite para garantir a eliminação completa de qualquer risco.

Segundo a Codeba, assim que o incêndio teve início, às 17h34, a CS Portos acionou imediatamente o Plano de Ajuda Mútua (PAM) e começou o combate às chamas com sua Brigada de Incêndio. "A operação mobilizou mais de 100 profissionais, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, da Brigada de Incêndio da Codeba e de brigadistas das empresas Volpak, Unigel e Braskem. A Wilson Sons também contribuiu com um rebocador para abastecimento de água dos veículos de combate", disse em nota.

“Riscos de ocorrências dessa natureza estão sempre presentes em áreas portuárias, mas, com investimentos contínuos em segurança e a integração entre diversas instituições civis e militares, conseguimos uma pronta solução desse incêndio, sem vítimas, apenas com prejuízos materiais. Será iniciada uma perícia para detectar as causas do incêndio e atuar junto ao operador CS Portos, a fim de analisar pontos que possam ser aprimorados e mitigar futuros riscos”, destacou o diretor-presidente da Codeba, Antonio Gobbo.