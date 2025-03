Homem é preso com R$ 400 mil em drogas no aeroporto de Salvador

Apreensão foi feita neste sábado, 22 - Foto: Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso na tarde deste sábado, 22, no Aeroporto de Salvador, após a Receita Federal apreender aproximadamente 9,78 kg de uma substância suspeita de ser skunk em sua posse. De acordo com as autoridades, a apreensão ocorreu no voo da Air France, que tinha origem em Paris. A droga apreendida, conhecida por ser uma “super maconha”, tem um valor estimado de aproximadamente R$ 400.000,00.

| Foto: Divulgação

O homem é natural de Itararé/SP e embarcou em Bangkok, na Tailândia tendo como destino final Salvador. A droga foi encontrada durante inspeção e o suspeito foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado à custódia da Polícia Federal, juntamente com o material apreendido.