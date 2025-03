Mulher suspeita de tráfico é presa em condomínio na Bahia

Com a suspeita, foram apreendidos maconha, crack e ecstasy. - Foto: Divulgação/66ª CIPM

Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas, na manhã de sábado, 22, em um condomínio no bairro Conceição, em Feira de Santana, na Bahia. Com a suspeita, foram apreendidos maconha, crack e ecstasy.

De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu após uma denúncia anônima. Ao chegarem no local, encontraram uma mulher com 23 sacolas plásticas contendo porções de maconha, além de quatro tabletes e sete porções avulsas da droga, diversas pedras de crack, comprimidos de ecstasy e uma balança de precisão.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Central de Flagrantes da cidade, onde a ocorrência foi registrada.